"حرس الحدود" يطيح بـ17 مخالفًا لتهريبهم 495 كيلوجرامًا من "القات المخدر" بعسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 17 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم 495 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.