مؤسسة هيفولوشن الخيرية تُصدر تقريرها بعنوان "تمكين حياة صحية في المملكة العربية السعودية"

أصدرت مؤسسة "هيفولوشن" الخيرية، تقريرًا تحت عنوان "تمكين حياة صحية في المملكة العربية السعودية"؛ المتضمن توصيات قمة "خارطة الطريق العالمية لإطالة العمر الصحي: تمكين حياة أطول وأكثر صحة في الخليج"، التي نظمتها المؤسسة بالرياض في 19 فبراير 2023 م بالشراكة مع الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب "NAM"، ومجلس الصحة الخليجي "GHC"، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "KAIMRC".
استند التقرير إلى أحدث البيانات المحلية والإقليمية والعالمية لدراسة وتقييم وضع الصحة والشيخوخة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، مركزًا بشكل خاص على تبعات الأمراض غير المُعدية المرتبطة بالشيخوخة في المملكة العربية السعودية، مقارنةً ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.
ويغطي التقرير عددًا من الموضوعات المتعلقة بتوجّه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على التركيز على متوسط العمر الصحي وليس متوسط العمر بشكل عام، واستكشاف السبب الرئيسي لتدني الحالة الصحية للأفراد والوفيات المُبكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل المسببة للأمراض غير المعدية بين كبار السن في المملكة، والتخطيط الأمثل؛ استعدادًا للارتفاع المتوقع في معدلات الشيخوخة، بالإضافة إلى مناقشة فرص وتحديات الشيخوخة في منطقة الخليج.
كما يقدِّم التقرير خمس توصيات رئيسية يمكن للمجتمعات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها اتخاذها لتمهيد الطريق نحو إطالة العمر الصحي، التي تستهدف تعزيز تكامل الصحة العامة والخدمة الاجتماعية ودعم النسيج الاجتماعي، وكذلك توفير الفرص التعليمية والتدريبية لتوفير البيئة المثلى لرفع جودة الحياة بالمجتمعات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
وتأمل المؤسسة أن تمهّد هذه التوصيات لتغيرات جذرية في مجال الشيخوخة الصحية، وإثراء الحوار حولها، ودعم المبادرات ذات الصلة، وتفعيل الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في جعل هذه المبادرات واقعًا ملموسًا لخدمة المنطقة بشكل خاص، والعالم بشكل عام.
تقرير "تمكين حياة صحية للمملكة العربية السعودية" متوفر للقراءة والتحميل من خلال الرابط.