مؤسسة هيفولوشن الخيرية تُصدر تقريرها بعنوان "تمكين حياة صحية في المملكة العربية السعودية"

ويغطي التقرير عددًا من الموضوعات المتعلقة بتوجّه المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي على التركيز على متوسط العمر الصحي وليس متوسط العمر بشكل عام، واستكشاف السبب الرئيسي لتدني الحالة الصحية للأفراد والوفيات المُبكرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والعوامل المسببة للأمراض غير المعدية بين كبار السن في المملكة، والتخطيط الأمثل؛ استعدادًا للارتفاع المتوقع في معدلات الشيخوخة، بالإضافة إلى مناقشة فرص وتحديات الشيخوخة في منطقة الخليج.