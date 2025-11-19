انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين

كما أكد المشاركون على أهمية استدامة الفعاليات التي رسّخت حضور المكتبة خلال السنوات الماضية، والعمل على تطوير مبادرات جديدة تُسهم في تعميق الفهم المتبادل بين الحضارتين العربية والصينية. وفي ختام الاجتماع، ثمّن الحضور ما تحقق خلال العام المنصرم، مؤكدين أن فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة؛ أصبح اليوم مركزًا حيويًا للتواصل الإنساني، وفضاءً مفتوحًا للتفاعل الثقافي بين شعوب العالم العربي والصين.