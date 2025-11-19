انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس إدارة فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين

شهد فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس إدارته، في لقاء حمل طابعًا ثقافيًا، عكس عمق التعاون المعرفي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.
وجاء الاجتماع امتدادًا لمسيرة من المبادرات والمشاريع النوعية التي رسّخت حضور المكتبة بوصفها جسرًا حضاريًا يجمع بين اللغتين والثقافتين في واحدة من أعرق الجامعات الصينية.
وافتُتحت أعمال المجلس بحضور معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر المشرف العام على المكتبة، ومعالي الدكتور جيانغ قوهوا نائب رئيس جامعة بكين، ومعالي الأستاذ عبدالرحمن الحربي، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية ،حيث تناولت الجلسة أبرز منجزات العام 2025، وما شهده الفرع من فعاليات ثقافية ومعرفية كان لها أثر واضح في تعزيز الحضور العربي داخل الجامعة ودعم برامج التبادل الثقافي بين الطلاب والباحثين من الجانبين.
وتضمن الاجتماع استعراض التقرير الثقافي السنوي لعام 2025، الذي اشتمل على برامج ثقافية واسعة، ومعارض فنية، ومسابقات علمية في الترجمة، إلى جانب نشاطات طلابية أسهمت في إبراز جماليات الثقافة العربية وربطها بالأوساط الأكاديمية الصينية.
كما ناقش المجلس الخطة التشغيلية لعام 2026، وما تتضمنه من مشروعات طموحة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الثقافية، وتوسيع نطاق الشراكات، وتطوير برامج جديدة تُسهم في خدمة الباحثين والدارسين.
وشهد الاجتماع مداخلات متعددة تناولت أهمية تعزيز المحتوى العربي باللغة الصينية، ودعم المشاريع البحثية المشتركة، ورفع مستوى التعاون في البرامج الثقافية واللغوية.
كما أكد المشاركون على أهمية استدامة الفعاليات التي رسّخت حضور المكتبة خلال السنوات الماضية، والعمل على تطوير مبادرات جديدة تُسهم في تعميق الفهم المتبادل بين الحضارتين العربية والصينية. وفي ختام الاجتماع، ثمّن الحضور ما تحقق خلال العام المنصرم، مؤكدين أن فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة؛ أصبح اليوم مركزًا حيويًا للتواصل الإنساني، وفضاءً مفتوحًا للتفاعل الثقافي بين شعوب العالم العربي والصين.
حضر الاجتماع كلٌّ من الدكتور عبدالكريم الزيد، نائب المشرف العام على المكتبة، والأستاذ فيصل بن يوسف المطيري، نائب رئيس شركة أرامكو آسيا.
ومن الجانب الصيني حضر كلٌّ من معالي جيانغ قوهو،ا نائب رئيس جامعة بكين، والدكتور فو تشي مينغ، نائب عميد كلية اللغات الأجنبية بجامعة بكين، والدكتور تشو شياو بوه، مدير مكتب العلوم الاجتماعية في جامعة بكين، والدكتورة تشو مانلي، نائبة مدير مكتب شؤون التبادلات والتعاونات الخارجية بجامعة بكين، والدكتور جنغ تشينغ ون، الأمين العام للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمكتبة جامعة بكين ومدير فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين.