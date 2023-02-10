"النقل" تحصل على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من الحكومة الرقمية

ويأتي تحقيق الوزارة للاعتماد تأكيدًا على ريادتها في رحلة التحول الرقمي، حيث يسهم تطبيق مفهوم البنية المؤسسية الوطنية (NORA) في تمكين التحول الرقمي وحوكمة الاستثمارات التقنية، من خلال اتباع أفضل الممارسات والمعايير.