"الدفاع والرياضة واللجنة الأولمبية" يوقعون مذكرة تفاهم للتعاون رياضيًا واجتماعيًا

وقَّعت وزارة الدفاع، ممثلة في برنامج "اعتزاز" في الرياض، اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون في المجالات الرياضية والاجتماعية، وذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك.
ومثّل وزارة الدفاع في التوقيع، وكيل الوزارة لخدمات التميز المهندس محمد بن فيصل بن معمر، ومن جانب وزارة الرياضة وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد، ومن جانب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرئيس التنفيذي للعمليات هاني بن محمد إسماعيل.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق الدعم والتعاون المشترك، لتنفيذ مبادرات ترفع جودة الحياة لدى مستفيدي برنامج "اعتزاز" التابع لوزارة الدفاع، والمساهمة في تحقيق مستهدفات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية المتمثلة في تعزيز الوعي الرياضي، وزيادة فرص اكتشاف المواهب في الرياضات المختلفة.
وتضمنت المذكرة، استحداث مبادرات وبرامج رياضية تسهم في رفع مستوى الوعي الرياضي لمستفيدي برنامج "اعتزاز"، إلى جانب التعاون المشترك في مجالات الفعاليات الرياضية، وبرامج التدريب والتأهيل الرياضي وتقديم دورات رياضية لمستفيدي البرنامج.
كما تضمنت حثّ الأندية الرياضية على التعاون مع برنامج "اعتزاز" في مختلف البرامج والفعاليات الرياضية والاجتماعية، وبحث الفرص المستقبلية لإقامة مبادرات وفعاليات رياضية في منشآت وزارة الدفاع.
مما يُذكر أن برنامج "اعتزاز" هو أحد برامج وزارة الدفاع الإستراتيجية، ويهدف إلى رفع مستوى الاعتزاز بمنسوبي الوزارة، وذلك من خلال تقديم منتجات وخدمات استثنائية لهم ولعائلاتهم ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين وذوي الشهداء عبر شراكات مع القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الدور الذي يقوم به منسوبي الوزارة والاعتزاز بجهودهم.