"الدفاع والرياضة واللجنة الأولمبية" يوقعون مذكرة تفاهم للتعاون رياضيًا واجتماعيًا

وقَّعت وزارة الدفاع، ممثلة في برنامج "اعتزاز" في الرياض، اليوم، مذكرة تفاهم مع وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون في المجالات الرياضية والاجتماعية، وذلك بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك.