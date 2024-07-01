"المرور" يوضح إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقاً للمادة "75"

وأضاف "المرور"، أنه لن يُستفاد من التخفيض في حالتين اثنتين: الأولى، بعد انتهاء 45 يوماً، ولم يتم رفع طلب التمديد، والأخرى، بعد انتهاء أول 30 يوماً من مهلة طلب التمديد (90 يوماً).