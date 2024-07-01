"المرور" يوضح إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقاً للمادة "75"

أوضح "المرور السعودي" إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقاً للمادة (75).
وقال "المرور": للمخالف حق تسديد المخالفة أو الاعتراض عليها خلال 30 يوماً من إبلاغه بها، وفي حال عدم اعتراضه، أو تقديم اعتراض تـمّ رفـضـه، أو تعديل قيمة غرامة المخالفة، في مدة 15 يوماً.
وتابع في حسابه على "إكس"، أنه "يمكن للمخالف طلب فترة إضافية للسداد تصل إلى 90 يوماً، خلال فترة الـ 15 يوماً، بعد الثلاثين يوماً الأولى، وسيتم تخفيض قيمة الغرامة بنسبة تصل إلى 25% من قيمة الحد الأدنى".
وأضاف "المرور"، أنه لن يُستفاد من التخفيض في حالتين اثنتين: الأولى، بعد انتهاء 45 يوماً، ولم يتم رفع طلب التمديد، والأخرى، بعد انتهاء أول 30 يوماً من مهلة طلب التمديد (90 يوماً).