"الطيران المدني" تشارك في المنتدى اللوجستي العالمي 2024 بالرياض

وتُعد مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الحدث، فرصة لإظهار مدى التزام الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المدعومة برؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بتحويل المملكة إلى واحدة من أفضل المراكز اللوجستية العالمية بحلول عام 2030، إلى جانب تسليط الضوء على أهداف إستراتيجية القطاع الطموحة المتمثلة في زيادة سعة الشحن الجوي من 0.8 مليون طن في عام 2023 إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030؛ ما سيجعل المملكة حلقة وصل أساسية في سلاسل التوريد العالمية، من خلال استثمار بقيمة 100 مليار دولار مُخصّصة لتحديث البنية التحتية للطيران في المملكة، إضافة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات.