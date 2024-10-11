"الطيران المدني" تشارك في المنتدى اللوجستي العالمي 2024 بالرياض

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني، في المنتدى اللوجستي العالمي 2024، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظّمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية، خلال الفترة 12 ـ 14 أكتوبر 2024، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من الخبراء ورواد الصناعة وقادة القطاع وممثلي الحكومات والقطاع الخاص، وذلك في مركز الملك عبدالله المالي بالرياض.
يهدف المنتدى، الذي يُقام تحت شعار "إعادة تشكيل الخريطة العالمية للخدمات اللوجستية"، إلى تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وإبراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتُعد مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الحدث، فرصة لإظهار مدى التزام الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، المدعومة برؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بتحويل المملكة إلى واحدة من أفضل المراكز اللوجستية العالمية بحلول عام 2030، إلى جانب تسليط الضوء على أهداف إستراتيجية القطاع الطموحة المتمثلة في زيادة سعة الشحن الجوي من 0.8 مليون طن في عام 2023 إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030؛ ما سيجعل المملكة حلقة وصل أساسية في سلاسل التوريد العالمية، من خلال استثمار بقيمة 100 مليار دولار مُخصّصة لتحديث البنية التحتية للطيران في المملكة، إضافة إلى الاستفادة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات.
وسيشارك رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج؛ في جلسة حوارية ضمن جلسات المنتدى لمناقشة كيفية تعامل المملكة في مواجهة التحديات اللوجستية العالمية من خلال إستراتيجية قطاع الطيران ودور المنطقة اللوجستية المتكاملة بالرياض والمناطق اللوجستية الأخرى في تحقيق الطموحات اللوجستية الشاملة للمملكة.
ومن المتوقع أن يستقبل هذا الحدث أكثر من 10,000 زائر من أكثر من 30 دولة؛ ما يوجِد منصة فريدة لقادة الخدمات اللوجستية العالمية لتبادل أفضل الممارسات ومعالجة تحديات قطاع الخدمات اللوجستية.