"الدسوقي": نمو قطاع الاتصالات والمعلومات بالمملكة بنسبة 6% بحجم سوق يُقدر بـ 43 مليار دولار

وأكد الدكتور الدسوقي، أن المملكة إيماناً منها بأهمية سد الفجوة الرقمية في العالم، واصلت قيادتها الدولية لزيادة الشمولية الرقمية من خلال إطلاق مُبادرة تمكين أفريقيا لتوفير خدمات رقمية صحية وتعليمية للقارة الأفريقية، وتأكيدًا على دورها كونها دولة مُتقدمة في الاتصالات وتقنية المعلومات والحكومة الرقمية، اُختيرت المملكة من قبل الأمم المتحدة لتنظيم مُنتدى حوكمة الإنترنت 2024 (IGF)، حيث تأتي هذه الاستضافة في وقت تشهدُ فيه المملكة تقدمًا نوعيًا، من خلال تحقيقها للمركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، والمركز الثالث عالميًا في نضج الحكومة الرقمية، والمركز الرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية.