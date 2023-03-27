انخفاض أسعار الخضار والفاكهة في أسواق الخرمة برمضان

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في أسواق محافظة الخرمة، انخفاضًا كبيرًا يصل إلى 50% واستقرارًا لأول مرة في شهر رمضان المبارك، مقارنة بالسنوات الماضية.
ولأول مرة ومنذ سنوات ماضية وخلال شهر رمضان المبارك الجاري، بلغ سعر "الطماطم والخيار والفلفل الرومي" سبعة ريالات فقط للكيلو الواحد، بعد وصوله في رمضان الماضي إلى 20 ريالاً.
كما شهدت أسعار الخضار من "الكوسة والباذنجان والبامية والفاصوليا والبطاطس" استقرارًا لأول مرة بسعر الكيلو والذي بلغ أربعة وخمسة ريالات فقط.
ورغم الطلب المتزايد على أصناف الورقيات من "الخس والجرجير والكزبرة والبقدونس وغيرها"، إلا أن أسعارها تشهد انخافضًا كبيرًا؛ حيث بلغ سعرها ريالاً للحزمة الواحدة .
وشهدت الفاكهة والبصل استقرارًا في أسعارها مع بداية شهر رمضان المبارك.
وقال المواطن المزارع "مبارك السبيعي" لـ "سبق": بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الخرمة خلال الشهرين الماضيين، وجريان وادي الغريف ووادي الخرمة لأسابيع متفاوتة، اتجه أصحاب المزارع بالخرمة وعلى امتداد 80 كيلومترًا، على الوادي لحرث مزارعهم وزراعتها بالخضار والفاكهة والورقيات.
وأضاف: مع حلول شهر رمضان المبارك، بدأت المزارع في توريد إنتاجها للأسواق بالخرمة وخارجها بالطائف ومكة والمحافظات المجاورة، وهذا ساعد على انخفاض الأسعار؛ لكثرة المنتجات وتعددها في السوق.
كما قال المواطن "السبيعي": إن مزارع المحافظة من مركز الغريف وجبار حتى الدغمية والوطاة وأبوجميدة والحجيف، ستستمر بتوريد منتجاتها الزراعية خلال الأشهر المقبلة، والتي تغطي احتياج أسواق الخرمة والمحافظات المجاورة.