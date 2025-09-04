"إنسان" تدعم التمكين الرقمي في التعليم بأكثر من 5.6 مليون ريال

وأعرب مدير عام الجمعية، الأستاذ محمد بن سعد المحارب، عن شكره وتقديره لمحسني منصة "إحسان" على عطائهم السخي، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد قيم التكاتف والمسؤولية الاجتماعية، ويعزز النسيج الاجتماعي من خلال خدمة الأيتام ورعايتهم.