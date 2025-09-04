"إنسان" تدعم التمكين الرقمي في التعليم بأكثر من 5.6 مليون ريال

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" مبادرة نوعية للتمكين الرقمي في التعليم، استفاد منها 3,845 طالبًا وطالبة من أبناء الجمعية، وذلك تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد، وبإجمالي دعم تجاوز 5.6 مليون ريال عبر منصة "إحسان".
وتهدف المبادرة إلى تمكين الطلاب والطالبات الأيتام من بداية دراسية متكاملة تعزز طموحاتهم وتخفف الأعباء عن أسرهم، من خلال توفير الممكنات التعليمية التي تواكب التحول الرقمي في المملكة.
وشملت المبادرة توزيع 2,633 جهاز حاسب محمول و1,212 جهازًا لوحيًا، إضافة إلى دعم برامج الذكاء الاصطناعي والدورات التدريبية والمركز الوطني للقياس واختبارات التحصيل الدراسي.
وأعرب مدير عام الجمعية، الأستاذ محمد بن سعد المحارب، عن شكره وتقديره لمحسني منصة "إحسان" على عطائهم السخي، مؤكدًا أن هذا الدعم يجسد قيم التكاتف والمسؤولية الاجتماعية، ويعزز النسيج الاجتماعي من خلال خدمة الأيتام ورعايتهم.