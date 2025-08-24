7,681 دراجة آلية مخالفة في قبضة المرور خلال أسبوع.. والرياض تسجّل أعلى الأرقام

في حملة ميدانية شاملة، نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ضبط الدراجات الآلية المخالفة، وأسفرت عن ضبط 7,681 دراجة آلية في الفترة من الأحد 17 أغسطس 2025م حتى السبت 23 من الشهر نفسه.