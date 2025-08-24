7,681 دراجة آلية مخالفة في قبضة المرور خلال أسبوع.. والرياض تسجّل أعلى الأرقام

في حملة ميدانية شاملة، نفّذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة حملة ضبط الدراجات الآلية المخالفة، وأسفرت عن ضبط 7,681 دراجة آلية في الفترة من الأحد 17 أغسطس 2025م حتى السبت 23 من الشهر نفسه.
وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ3,940 دراجة مخالفة، تلتها محافظة جدة بـ2,084 حالة، ثم المنطقة الشرقية بـ714 دراجة.
وشهدت مناطق أخرى نسب ضبط متفاوتة، أبرزها المدينة المنورة بـ271 حالة، والعاصمة المقدسة بـ239، والقصيم بـ124، والطائف بـ103، في حين سجلت منطقة حائل "صفر" من المضبوطات.
وتهدف الحملة إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الممارسات المخالفة، ضمن جهود مستمرة تنفذها الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية.