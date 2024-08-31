مدير العلاقات الإعلامية بـ"التأمينات" يستعرض أهداف مبادرة الإعفاء من الغرامات

قال عبدالإله العسكر مدير العلاقات الإعلامية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: إن مبادرة الإعفاء، من الغرامات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الالتزام التأميني لدى المنشآت.
وأضاف: تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي والالتزام التأميني، وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت.
وأردف: هذه المبادرة يمكن الاستفادة منها من خلال الخدمات الإلكترونية عن طريق اختيار أيقونة المبادرة عن طريق الموقع الإلكتروني أو تطبيق "تأميناتي أعمال".
وتأتي مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات في سياق الانسجام مع مبادرات المؤسسة الداعمة للقطاع الخاص؛ إذ تبلغ نسبة الإعفاء 100%؛ شريطة سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة للمؤسسة عبر منصة "تأميناتي أعمال". وتشمل المبادرة كل المنشآت المسجل بحقها مديونيات قبل تاريخ 3 مارس 2024.
وفي إطار تعريف أصحاب الأعمال المستهدفين بتفاصيل المبادرة وآلية التقديم عليها؛ عقدت المؤسسة أكثر من 25 ورشة عمل مع مختلف الجهات المستفيدة، قدّمت خلالها شرحًا مفصلًا لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ في حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهريًّا، وكذلك غرامات المخالفات التأمينية المستحقة. وبلغ عدد المنشآت المتقدمة للمبادرة خلال 6 أشهر الأولى قرابة 142 ألف منشأة. كما تُمَكن المبادرة المنشآت الحاصلة على إعفاء سابق أو التي دخلت في تقسيط سابق الاستفادة منها.
وحثت التأمينات الاجتماعية جميع المنشآت وأصحاب الأعمال على الاستفادة من المبادرة، وتقديم طلب الإعفاء من الغرامات قبل انتهاء مهلة التمديد؛ إذ تعد إحدى مبادرات المؤسسة لدعم قطاع الأعمال، وتحفيز الالتزام التأميني، ورفع مستوى رضا العملاء.