مدير العلاقات الإعلامية بـ"التأمينات" يستعرض أهداف مبادرة الإعفاء من الغرامات

وفي إطار تعريف أصحاب الأعمال المستهدفين بتفاصيل المبادرة وآلية التقديم عليها؛ عقدت المؤسسة أكثر من 25 ورشة عمل مع مختلف الجهات المستفيدة، قدّمت خلالها شرحًا مفصلًا لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ في حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهريًّا، وكذلك غرامات المخالفات التأمينية المستحقة. وبلغ عدد المنشآت المتقدمة للمبادرة خلال 6 أشهر الأولى قرابة 142 ألف منشأة. كما تُمَكن المبادرة المنشآت الحاصلة على إعفاء سابق أو التي دخلت في تقسيط سابق الاستفادة منها.