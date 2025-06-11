97.7 % نسبة رضا الحجاج عن الخدمات العلاجية بمنشآت تجمع مكة الصحي في حج 1446هـ

وأعاد التجمع تصميم خارطة رحلة الحاج العلاجية، بما يضمن تبسيط الإجراءات، وتسريع الحصول على الخدمات، وتقليل عدد المحطات غير الضرورية داخل المنشآت، مما أسهم في تقليص وقت الانتظار وتحسين تدفق الخدمة، من خلال استخدام بطاقات تعريفية إرشادية توضح خطوات الخدمة للحاج منذ دخوله المنشأة وحتى انتهاء رحلته العلاجية، مما أدى إلى وضوح الإجراءات ورفع مستوى الرضا، وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الصحية الرقمية، التي عززت كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة.