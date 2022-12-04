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عوداً حميداً.. صور من عودة طلاب وطالبات التعليم العام إلى مقاعد الدراسة

عوداً حميداً.. صور من عودة طلاب وطالبات التعليم العام إلى مقاعد الدراسة
سبق
سبق

نشرت وزارة التعليم مجموعة من الصور التي أظهرت عودة طلاب وطالبات التعليم العام إلى مقاعد الدراسة وبدء الفصل الدراسي الثاني.

وكانت المدارس قد شهدت، اليوم، عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، إلى مقاعدهم الدراسية؛ لاستكمال عامهم الدراسي، ومواصلة تحصيلهم العلمي.

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وكانت وزارة التعليم قد تابعت عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قِبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات، الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكّد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

وزارة التعليم
الفصل الدراسي الثاني
عودة الطلاب والطالبات

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