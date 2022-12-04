عوداً حميداً.. صور من عودة طلاب وطالبات التعليم العام إلى مقاعد الدراسة

وكانت المدارس قد شهدت، اليوم، عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي، إلى مقاعدهم الدراسية؛ لاستكمال عامهم الدراسي، ومواصلة تحصيلهم العلمي.

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