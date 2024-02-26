"رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون".. "المسند": حديث لا يصح والقاعدة متداولة!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن الناس يتداولون قاعدة أن "اليوم الرابع من شهر رجب من كل عام هو أول أيام شهر رمضان، وهو يوم عيد الأضحى"، مشيراً إلى أنها قاعدة غير منضبطة حسابياً.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه لا توجد قواعد حسابية، ولا معادلات رياضية، تضبط "إمكانية" رؤية الهلال، كالقاعدة السابقة، ولو صدقت لما تحرّينا الهلال.
وأضاف: (رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون) هذا حديث لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويُقصَد به: أن اليوم الرابع من شهر رجب من كل عام، هو الأول من شهر رمضان، وهو يوم عيد الأضحى، فهذه ليست قاعدة فلكية رياضية منضبطة في كل الأعوام، وإن توافقت في عام اختلفت في آخر.
وتابع: عليه لا يصح حسابياً الاعتماد عليها، في ظل وجود الحسابات الرياضية الفلكية الدقيقة، وقبل ذلك مطلب الرؤية من الميدان، هذا والله أعلم".