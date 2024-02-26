"رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون".. "المسند": حديث لا يصح والقاعدة متداولة!

وأضاف: (رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون) هذا حديث لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويُقصَد به: أن اليوم الرابع من شهر رجب من كل عام، هو الأول من شهر رمضان، وهو يوم عيد الأضحى، فهذه ليست قاعدة فلكية رياضية منضبطة في كل الأعوام، وإن توافقت في عام اختلفت في آخر.