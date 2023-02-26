توفر 10 آلاف وظيفة.. "موانئ" و"غرفة جدة" توقّعان اتفاقية لإنشاء منطقة لوجستية

وتعمل المنطقة على زيادة الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لـ"موانئ" وتحقيق التنوع في الأصول والشركات، إضافة إلى توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة تزيد على 10 آلاف وظيفة في القطاع اللوجستي؛ وذلك من خلال الأعمال والاستثمارات التي تجذبها منطقة الخُمرة عند تطويرها، وكذلك زيادة جاذبية ميناء جدة الإسلامي عن طريق رفع مستوى الخدمات والمناطق اللوجستية المساندة القريبة للميناء؛ والذي بدوره سيرفع من أحجام المُناولة بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة التصدير المستهدفة.