استعدادًا لمهرجان الشتاء.. "أمانة جازان" تُجمّل الطرق والميادين والشوارع بـ130 ألف زهرة

وأضاف "الغزواني": اشتملت الأعمال المنفذة على صيانة ورفع مستوى مناهل الشوارع الرئيسية بمدينة جازان، وصيانة وإعادة دهان الخطوط الأرضية، والمطبات الصناعية، ومسارات المشاة، ومعالجة الحُفَر، وتنفيذ الحملات الرقابية، ومواصلة أعمال النظافة، ورفع المخلفات، والتي تهدف إلى المحافظة على المظهر الحضاري.