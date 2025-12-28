الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تفتح باب استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447هـ

وبيّنت الهيئة أن التقديم يتطلب استيفاء عدد من الاشتراطات، من أبرزها: وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط التموين أو الإعاشة، والحصول على رخصة بلدية سارية أو رخصة من هيئة الغذاء والدواء لمقر التشغيل في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إضافةً إلى توفر مقر تشغيلي فعلي داخل إحدى المدينتين مع إثبات الملكية أو عقد إيجار موثق.