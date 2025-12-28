الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تفتح باب استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447هـ

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب استقبال وثائق الشركات والمصانع الراغبة في تقديم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم خدمات الإفطار والارتقاء بجودة ما يُقدَّم لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين.
وأوضحت الهيئة أن الإعلان مخصص للشركات والمصانع المؤهلة لتقديم خدمات الإفطار داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدةً أن الإعلان لا يشمل تصاريح سفر الإفطار، ويقتصر فقط على الجهات الراغبة في التوريد والتشغيل.
وبيّنت الهيئة أن التقديم يتطلب استيفاء عدد من الاشتراطات، من أبرزها: وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط التموين أو الإعاشة، والحصول على رخصة بلدية سارية أو رخصة من هيئة الغذاء والدواء لمقر التشغيل في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، إضافةً إلى توفر مقر تشغيلي فعلي داخل إحدى المدينتين مع إثبات الملكية أو عقد إيجار موثق.
كما اشترطت الهيئة خلو سجل المنشأة من مخالفات الصحة العامة، والالتزام بتطبيق الهوية البصرية المعتمدة للمشروع، والالتزام بمكونات الوجبة المعتمدة من الهيئة، إلى جانب امتلاك القدرة التشغيلية على توريد ما لا يقل عن 10 آلاف وجبة يوميًا.
وأفادت الهيئة أن فترة استقبال الوثائق بدأت من يوم 7 / 7 / 1447هـ وتستمر حتى يوم 10 / 7 / 1447هـ، داعية الشركات والمصانع الراغبة إلى الاطلاع على الشروط والتأكد من استكمال المتطلبات خلال الفترة المحددة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على تنظيم أعمال الإفطار داخل الحرمين الشريفين، وضمان تقديم وجبات ذات جودة عالية، وفق أعلى معايير السلامة الغذائية، بما يحقق تجربة مميزة وآمنة للصائمين خلال الشهر الفضيل.
وأفادت أنه يمكن للراغبين في تقديم الخدمة الدخول على الرابط التالي: eserv.alharamain.gov.sa/esrv/foodSuppl.