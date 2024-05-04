بيان "الصحة" حول حادثة التسمُّم الجماعي: شفافية تؤكّد أن سلامة الإنسان أولاً

وأوضح بيان الوزارة، سرعة الإجراءات التي اتخذتها المؤسسات والأجهزة المعنية من تدابيرَ مباشرة وفورية تجاه حادث التسمُّم حرصاً على سلامة الإنسان على هذه الأرض، وكذلك تجنباً لحصول هذا الحادث مستقبلاً وعدم تكراره، داعية إلى أخذ المعلومات والإرشادات من مصدرها الرسمي.‏