العثيم للاستثمار تحفّز قاعدة عملائها المتنامية "بالعثيم مول" باستقطاب سلسلة "كافيه باربيرا" الإيطالية الشهيرة

وقعت شركةُ عبد الله العثيم للاستثمار اتفاقيةَ تعاون مشترك مع سلسلة كافيه باربيرا الإيطالية لافتتاح "4" مواقع في المملكة العربية السعودية في المرحلة الأولى بالعثيم مول "الربوة – خريص" بالرياض، والعثيم مول "الأحساء - الدمام" بالمنطقة الشرقية، وذلك في إطار حرص واهتمام الشركة بتحفيز قاعدة عملائها المتنامية باستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية في كافة الأنشطة.
وتعدّ سلسلة "كافيه باربيرا" من أشهر وأقدم الماركات الإيطالية، أُسّست في عام 1870م، ومقرّها الرئيس مدينة "نابولي"، وتحظى بتاريخ تليد وعريق، وبقاعدة كبيرة من العملاء في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، فضلًا عن منطقة الخليج العربي؛ من خلال تواجدها في أكبر المراكز والمجمعات التجارية.
وتتميّز سلسلة "كافيه باربيرا" بتقديم مجموعة متنوّعة من مختلف أنواع القهوة والأطباق الإيطالية، بالإضافة إلى تشكيلة واسعة من الحلويات والمعجنات المنزلية التي تشتهر بها.
ويعدّ دخول "كافيه باربيرا" إلى السوق السعودي عبر مجمعات "العثيم مول"، فرصةً لتعزيز الإقبال المتزايد والشعبية الكبيرة التي تحظى بها؛ وذلك لما يحظى به السوق من جاذبية، ولما تشهده المملكة من نموّ متسارع في مجال خدمات السياحة والترفيه عالية الجودة، فضلًا عن الاهتمام ببرنامج جودة الحياة، وتقديم خدمات وخيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.