العثيم للاستثمار تحفّز قاعدة عملائها المتنامية "بالعثيم مول" باستقطاب سلسلة "كافيه باربيرا" الإيطالية الشهيرة

ويعدّ دخول "كافيه باربيرا" إلى السوق السعودي عبر مجمعات "العثيم مول"، فرصةً لتعزيز الإقبال المتزايد والشعبية الكبيرة التي تحظى بها؛ وذلك لما يحظى به السوق من جاذبية، ولما تشهده المملكة من نموّ متسارع في مجال خدمات السياحة والترفيه عالية الجودة، فضلًا عن الاهتمام ببرنامج جودة الحياة، وتقديم خدمات وخيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية في المجتمع، وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.