احتفالات اليوم الوطني في فنادق مكة تجمع بين الضيافة والروحانية

وأضاف أن العاصمة المقدسة تحتضن ما يقارب ثلثي قطاع الفنادق والإيواء في المملكة، إذ يبلغ عدد الغرف الفندقية فيها أكثر من 250 ألف غرفة، في ظل ارتفاع متزايد ونموٍ مستمرٍ للطلب على الخدمات الفندقية، وهو ما يعكس انتعاشًا وازدهارًا في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، إلى جانب حركة نمو واضحة في المناطق الطرفية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم مكانة مكة المكرمة كوجهة عالمية للضيافة.