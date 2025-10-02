اختتام منتدى الاتحاد الدولي للمحاسبين

اختتمت في الرياض اليوم فعاليات منتدى الاتحاد الدولي للمحاسبين، الذي نظمته الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تحت شعار: "ريادة التحول والابتكار.. أولويات عالمية".
وشهد المنتدى حضور أكثر من 800 خبير ومختص، إلى جانب 160 قائدًا من مختلف أنحاء العالم، ناقشوا مستقبل المهنة ودور الابتكار في تطويرها.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، خلال افتتاح المؤتمر المصاحب للمنتدى، أن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي تعكس الدور الكبير للقطاع المحاسبي السعودي في صناعة مستقبل المهنة، وتؤكد التزامه بتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضاف أن الاستضافة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي "أرست الطموح وحفزت العقول" لتحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع، بمتابعة ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –.
وأشار الدكتور المغامس إلى إعلان الاتحاد الدولي للمحاسبين أن المملكة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تبنت كامل المعايير الدولية، ومن بين دول قليلة عالميًا التزمت بجميع متطلبات العضوية.
كما أعلن عن مبادرة سعودية لإنشاء "مركز المعرفة للمحاسبة والمراجعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، مقره الرياض، ليكون منصة إقليمية للتعاون وتبادل الخبرات، ومختبرًا للابتكار في خدمة المهنة.
وأوضح أن المركز سيعمل بالشراكة مع الهيئات المهنية والتنظيمية في المنطقة على جمع وترجمة المعايير الدولية لتيسير تبنيها، وإعداد الدراسات الداعمة لصناع القرار، إضافة إلى بناء القدرات المهنية عبر برامج تدريبية متقدمة، وتوفير منصة رقمية لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.
وتضمن المنتدى أربع جلسات رئيسية تناولت:
- تأثير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على المهنة
- مستقبل منظومة تقارير الاستدامة للشركات
- تشكيل مستقبل المهنة عبر الأخلاقيات والحوكمة
- أثر التحولات الكبرى على مهنة المحاسبة
وأكد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي بات عنصرًا أساسيًا في التدقيق والمراجعة، مع ضرورة استخدامه بمسؤولية، مشيرين إلى أنه سيسهم في تعويض نقص الكفاءات لدى بعض الشركات.
كما لفتوا إلى أن عدد الشركات التي أفصحت عن تقارير الاستدامة ارتفع بنسبة 40% خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن رؤية المملكة 2030 أطلقت مبادرات رائدة أصبحت محركًا رئيسيًا لمستقبل الاستدامة في المنطقة.
وشدد المتحدثون على ضرورة تطوير المناهج التعليمية لمواكبة التطورات المتسارعة في المحاسبة، مع التركيز على احتياجات أصحاب المصلحة وكيفية استثمار التقنيات الحديثة في خلق فرص جديدة.
يذكر أن المنتدى استمر ثلاثة أيام، ناقش خلالها المشاركون مستقبل المهنة وسبل الارتقاء بالممارسات المهنية، إضافة إلى دور الابتكار والتقنيات الحديثة في تعزيز الحوكمة وجودة التقارير المالية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.