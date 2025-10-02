اختتام منتدى الاتحاد الدولي للمحاسبين

وأكد المشاركون أن الذكاء الاصطناعي بات عنصرًا أساسيًا في التدقيق والمراجعة، مع ضرورة استخدامه بمسؤولية، مشيرين إلى أنه سيسهم في تعويض نقص الكفاءات لدى بعض الشركات.