"التجارة": 14 ألف زيارة للتحقق من التزام المنشآت بضوابط تخفيضات اليوم الوطني

وتحققت الوزارة من تراخيص التخفيضات، وإبرازها للمستهلك، والالتزام بالتخفيضات والعروض الحقيقية المرخص لها، ونسب التخفيضات، وبطاقات الأسعار أو القارئ الإلكتروني للأسعار متضمنًا السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع, وحررت الفرق الرقابية للوزارة 348 مخالفة بيع فورية بحق المنشآت المخالفة، وفقًا لأنظمة حماية المستهلك.