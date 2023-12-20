محليات
سراة عبيدة.. الأفواج الأمنية تُطيح بشخص روّج لـ157 كجم قات
تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهة الاختصاص
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، على مواطن لترويجه (157) كلجم من نبات القات المخدر، مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة.
وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.