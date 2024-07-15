بعنوان "تنمية قدراتنا لغٍد مشرق".. إطلاق التقرير المعرفي لـ "مؤتمر مبادرة القدرات البشرية" لـ 2024م

أطلق برنامج تنمية القدرات البشرية -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- اليوم، التقرير المعرفي لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، تحت عنوان "تنمية قدراتنا لغٍد مشرق" بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يتضمن أبرز ما تمت مناقشته خلال جلسات المؤتمر المنعقد في فبراير الماضي لعام 2024م، برعاية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويسلط التقرير الضوء على أبرز ما ورد في أكثر من 100 جلسة حوارية عُقدت خلال أيام المؤتمر، التي تضمنت الحديث حول الفرص والتحديات التي تواجه القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، وأهمية المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات من خلال تزويد الأفراد بالمهارات الأساسية لتعزيز الجاهزية للمستقبل، إضافة إلى تنمية المرونة والقدرة على التكيف في بيئة مهنية متغيرة باستمرار.
وركّز التقرير على التحولات الجذرية التي تعيد تشكيل سوق العمل على مستوى العالم وتأثيراتها العميقة على الوظائف والمهارات؛ ليكون مرجعًا مفيدًا للممارسين وصناع السياسات وقادة الأعمال في القطاع الخاص وغير الربحي لتعزيز منظومة تنمية القدرات البشرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية المهندس أنس المديفر، أن التقرير المعرفي يلخص خمس توصيات من شأنها تعزيز الاستدامة في تنمية القدرات البشرية؛ وهي الاستثمار في التعليم والتدريب، ودعم التعلم مدى الحياة، واعتماد السياسات المرنة لسوق العمل، وتعزيز الدعم الاجتماعي، إلى جانب الاستفادة من صنع السياسات القائمة على البيانات؛ للمساهمة في ضمان الجاهزية للمستقبل بمهارات وقدرات تواكب احتياجاته.
بدوره، ذكر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمهارات والتدريب، الدكتور أحمد الزهراني أن التقرير يؤكد على الدور المهم التي تقوم به المهارات والتعليم والتدريب لمواكبة تغيرات سوق العمل، كما تتماشى هذه التوصيات مع رؤية المملكة 2030 وتؤكد على الدور الذي يؤديه القطاع الحكومي لتعزيز المواءمة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
من جانبه، أشاد ممثل منظمة اليونيسف لمنطقة الخليج الطيب آدم بجهود برنامج تنمية القدرات البشرية بإطلاق التقرير المعرفي لمبادرة القدرات البشرية لعام 2024م.
وقال: "تؤمن اليونيسف بقوة الحوار المستمر لتنمية قدرات كل طفل في المملكة، حيث يتناول التقرير أهمية الاستثمار في مرحلة الطفولة المبكرة كونها أمرًا حيويًا لتنمية القدرات، إضافة إلى أهميتها في وضع الأسس للتعلم طوال الحياة والصحة والإنتاجية، وتسهم التدخلات المبكرة بتطوير المهارات العقلية والاجتماعية والعاطفية، مما يؤدي إلى تحسين نتائج التعلم والتنمية الاقتصادية وإعداد القوى العاملة الماهرة، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع".
وأُقيم بالتزامن مع إطلاق التقرير المعرفي لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية لعام 2024م تنظيم فعالية اشتملت على جلسات حوارية بمشاركة خبراء من وزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة (UNICEF)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط (PwC)، وأوليفر وايمان (Oliver Wyman)، وكيرني (Kearney) وكلية آي إي لإدارة الأعمال (IE)، كما تضمنت الفعاليات استضافة أبرز النماذج السعودية المنافسة عالميًا في جلسات حوارية لتسليط الضوء على دورهم الفعّال ومساهمتهم المؤثرة عالميًا في مختلف المجالات.
وحضر الفعالية التي أقيمت في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أكثر من 150 من الخبراء وصنّاع السياسات وقادة الرأي.
الجدير بالذكر أن التقرير تم إعداده بمشاركة عددٍ من الشركاء من المجتمع المحلي والدولي، وهم صندوق الطوارئ الدولي للأطفال التابع للأمم المتحدة (UNICEF) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط (PwC)، أوليفر وايمان (Oliver Wyman)، وشركة كيرني (Kearney)، وكلية آي إي للأعمال (IE)، وبدعم ومساهمة بحثية من جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.