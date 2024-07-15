بعنوان "تنمية قدراتنا لغٍد مشرق".. إطلاق التقرير المعرفي لـ "مؤتمر مبادرة القدرات البشرية" لـ 2024م

ويسلط التقرير الضوء على أبرز ما ورد في أكثر من 100 جلسة حوارية عُقدت خلال أيام المؤتمر، التي تضمنت الحديث حول الفرص والتحديات التي تواجه القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، وأهمية المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، ومناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة هذه التحديات من خلال تزويد الأفراد بالمهارات الأساسية لتعزيز الجاهزية للمستقبل، إضافة إلى تنمية المرونة والقدرة على التكيف في بيئة مهنية متغيرة باستمرار.