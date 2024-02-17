المملكة رئيسًا للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية "الصحة العالمية" لمكافحة التبغ

وشهدت اجتماعات الدول المشاركة في المؤتمر حضور 183 طرفًا في الاتفاقية، وتمت مناقشة اتخاذ القرارات من أجل مواصلة حماية المجتمعات في شتى أنحاء العالم من العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المدمرة لاستهلاك التبغ والتعرض لدخان التبغ، وكذلك القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وسبل تشجيع وزيادة التعاون مع الوكالات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية للتنفيذ الفعال للبروتوكول.