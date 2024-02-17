المملكة رئيسًا للدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية "الصحة العالمية" لمكافحة التبغ

اختُتمت أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، وكذلك اجتماع الأطراف في بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، المنعقدة في جمهورية بنما، بإعلان تولِّي السعودية رئاسة الدورة القادمة من اجتماع الأطراف، التي ستُعقد في العام القادم 2025.
وشهدت اجتماعات الدول المشاركة في المؤتمر حضور 183 طرفًا في الاتفاقية، وتمت مناقشة اتخاذ القرارات من أجل مواصلة حماية المجتمعات في شتى أنحاء العالم من العواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المدمرة لاستهلاك التبغ والتعرض لدخان التبغ، وكذلك القضاء على جميع أشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، وسبل تشجيع وزيادة التعاون مع الوكالات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية للتنفيذ الفعال للبروتوكول.
وترأس الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالسعودية، الدكتور منصور القحطاني، اللجنة الثانية خلال المؤتمر، التي ناقشت التزام الدول الأطراف ببنود الاتفاقية، وتقديم تقرير التقدم في تنفيذ الاتفاقية والالتزام بها.
وخلال الجلسة الختامية لاجتماع الأطراف الثالث تم اختيار الدكتور منصور القحطاني رئيسًا لاجتماع الأطراف القادم (الرابع) في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ، كما تم انتخابه من قِبل أعضاء دول إقليم شرق المتوسط لعضوية المكتب لاجتماع الأطراف ممثلاً عن دول الإقليم بمنظمة الصحة العالمية.
ويأتي هذا الانتخاب من أعضاء المؤتمر ليؤكد الدور الريادي للمملكة في مجال مكافحة التبغ؛ كونها من أولى الدول المنضمة للاتفاقية، والمصادقة على البروتوكول. ومثَّل وفد السعودية في الاجتماع كلٌّ من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة والهيئة العامة للغذاء والدواء.