"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وعسير وجازان ونجران والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة نجران لأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا غزيرة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص والمدينة المنورة وخيبر حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة رهاط ومدركة والعرضيات. وتشهد أمطارًا خفيفة على خليص وبحرة والجموم والكامل والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة على أضم وبني يزيد وميسان ويلملم والطائف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وأمطارًا خفيفة على الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على فرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.