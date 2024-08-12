"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة وموجة حارة

كما تشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة. وتشهد أمطارًا غزيرة على المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ23 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة موجة حارة على العيص والمدينة المنورة وخيبر حتى الساعة الـ17 من مساء الثلاثاء.