للتأكد من كفاءة أنظمة الإنذار..اختبار الإنذار المبكر عبر البث الخلوي غدًا بجميع المناطق

وأبانت بأن نغمة المنصة الوطنية للإنذار المبكر بالسلوك الجديد ستطلق عند الساعة 1:00 مساءً، فيما ستطلق نغمة المنصة الوطنية للإنذار المبكر عند الساعة 1:10 مساءً، كما ستطلق صفارات الإنذار الثابتة عند الساعة 1:15 مساءً.