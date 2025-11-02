للتأكد من كفاءة أنظمة الإنذار..اختبار الإنذار المبكر عبر البث الخلوي غدًا بجميع المناطق

تختبر المديرية العامة للدفاع المدني، يوم غدٍ (الاثنين)، المنصة الوطنية للإنذار المبكر عبر خدمة البث الخلوي في مناطق المملكة.
ونبهت المديرية، اليوم (الأحد)، بأن تجربة صفارات الإنذار الثابتة سيتم تنفيذها غدًا في منطقة تبوك، ومحافظتي جدة وثول بمنطقة مكة المكرمة، ومدينة الرياض ومحافظات الدرعية والخر ج والدلم.
وأضافت المديرية أن الاختبار يهدف إلى التأكد من كفاءة أنظمة الإنذار وجاهزيتها في تنبيه السكان عند حالات الطوارئ ولا تتطلب اتخاذ أي إجراء.
وأبانت بأن نغمة المنصة الوطنية للإنذار المبكر بالسلوك الجديد ستطلق عند الساعة 1:00 مساءً، فيما ستطلق نغمة المنصة الوطنية للإنذار المبكر عند الساعة 1:10 مساءً، كما ستطلق صفارات الإنذار الثابتة عند الساعة 1:15 مساءً.