استشاري نمو وسلوك: باشرت حالات قلق وخوف مفرط لأطفال سببها الأهل

كشف استشاري طب نمو وسلوك الأطفال والمراهقين، الدكتور حسين الشمراني، لـ"سبق" عن مباشرته حالات كثيرة لأطفال صغار في العيادة، يشتكون من خوف مفرط ومبالَغ فيه، وتوتر، وقلق.. وحالات أخرى تعاني أحلامًا مخيفة ومرعبة.
وأرجع "الشمراني" سبب هذه الحالات إلى الأهل؛ وذلك لتخويفهم المتكرر من عذاب القبر ونار جهنم، أو بسبب ما سمعوه وشاهدوه عن أهوال يوم القيامة ونار جهنم. وكما هو معروف، قد لا يدرك الطفل الصغير بعض الأمور بحكم سنه؛ فيجب مراعاة ذلك في التربية.
وقال: من المهم تربية الأطفال على المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي. ونجد الكثير من أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات يحرصون على ذلك، لكن بعضهم يخطئون في استخدام الأسلوب الأمثل، ومن ذلك اللجوء لأساليب التخويف والترهيب من عذاب القبر ونار جهنم، وغيرها من أساليب مرعبة ومنفرة في حق الأطفال.
وأضاف: ينتج من ذلك أثر سلبي على نفسية الطفل من خوف وقلق وتوتر وأحلام مزعجة ومخيفة، قد تؤثر على نومه، وتترك ندوبًا عميقة في نفسه.
وبيّن "الشمراني" أنه بالرغم من معرفة الجميع بأهمية التربية الدينية للطفل إلا أنها تحتاج إلى تدرُّج بحسب عمر الطفل وفهمه وقدراته؛ فيجب أن تبدأ بترغيب الطفل بالطاعة ومحبة الله ورسوله، وتوضيح فضل الله ونعمه الكثيرة علينا، ونحببه في الجنة ونعيمها.