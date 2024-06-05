استشاري نمو وسلوك: باشرت حالات قلق وخوف مفرط لأطفال سببها الأهل

وقال: من المهم تربية الأطفال على المفاهيم الصحيحة للدين الإسلامي. ونجد الكثير من أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات يحرصون على ذلك، لكن بعضهم يخطئون في استخدام الأسلوب الأمثل، ومن ذلك اللجوء لأساليب التخويف والترهيب من عذاب القبر ونار جهنم، وغيرها من أساليب مرعبة ومنفرة في حق الأطفال.