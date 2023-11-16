الجمعة.. افتتاح بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام 2023 بمكة المكرمة

ورحب مدير عام الجمعية محمد آل مانع بدوره بالجمعيات المشاركة في البطولة ومنسوبيها، مضيفًا أن اللجنة المنظمة في أتم الاستعداد لتلبية جميع الخدمات التي يحتاجون إليها طوال فترة البطولة؛ حيث تسعى جمعية كهاتين إلى تحسين جودة حياة الأيتام كغاية أساسية، قد أخذت بها الجمعية على عاتقها وفي سبيل ذلك تم توفير سائر السبل التي تُسهم في إنجاح البطولة بإذن الله تعالى.