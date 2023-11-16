الجمعة.. افتتاح بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام 2023 بمكة المكرمة

تفتتح عند الثامنة مساء الجمعة بإذن الله، بطولة كأس كهاتين لجمعيات الأيتام لكرة القدم في مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، بحضور عددٍ من المسؤولين واللاعبين السابقين والحاليين المشاركين في البطولة.
وقد أنهت اللجنة المنظمة للبطولة سائر استعداداتها لافتتاح البطولة الأولى من نوعها على مستوى المملكة، كون المشاركة فيها مقتصرة على الأيتام المسجلين بالجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة، وسيتضمن الحفل كلمة لضيوف الشرف وتكريم للشركات والجهات الراعية للبطولة وسيكون هناك بعض الفقرات الفنية من خلال مسرحية عالمية من تقديم أيتام الجمعية وبعض الفقرات المتنوعة.
علمًا بأن اللجنة المنظمة خصصت 5 حافلات تعمل على مدار 6 أيام لنقل اللاعبين والفرق المشاركة من مقر السكن للملعب، وخصصت 3 حافلات لنقل مستفيدي الجمعية من الأيتام وأسرهم من مقر الجمعية إلى البطولة طوال فترة البطولة.
وقد أنشأت اللجنة المنظمة للبطولة مركزًا إعلاميًا متكاملاً مجهزًا من جميع النواحي، من ركن لتناول الطعام، وخدمة اتصال إنترنت سريع، وركن مخصص للإجابة عن استفسارات القنوات والإذاعات والبرامج الرياضية.
ورحب مدير عام الجمعية محمد آل مانع بدوره بالجمعيات المشاركة في البطولة ومنسوبيها، مضيفًا أن اللجنة المنظمة في أتم الاستعداد لتلبية جميع الخدمات التي يحتاجون إليها طوال فترة البطولة؛ حيث تسعى جمعية كهاتين إلى تحسين جودة حياة الأيتام كغاية أساسية، قد أخذت بها الجمعية على عاتقها وفي سبيل ذلك تم توفير سائر السبل التي تُسهم في إنجاح البطولة بإذن الله تعالى.