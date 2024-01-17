عن "أزمة مانشيني".. كُتاب سعوديون: لنتجاوز أزمة تصريحات المدرب فالأهم هو مؤازرة "الأخضر" في البطولة الآسيوية

وفي مقاله "أزمة مانشيني!" بصحيفة " عكاظ"، يرى الكاتب الصحفي أحمد الجميعة أن تصريحات مانشيني كشفت عن سوء إدارة الأزمة إعلاميًا من قبل المعنيين في اتحاد كرة القدم أو إدارة المنتخب، ويقول: "بغضِّ النظر عن نتيجة المنتخب السعودي وشقيقه العماني، أو مشوار الأخضر في الاستحقاق الآسيوي في الدوحة، إلّا أن حديث مدرب المنتخب السيد مانشيني عن استبعاد اللاعبين الستة عن قائمة المنتخب، كشفت عن سوء إدارة الأزمة إعلاميًا من قبل المعنيين في اتحاد كرة القدم أو إدارة المنتخب؛ فليس من المنطق -أكرر إعلاميًا- أن تكون هناك بوادر أزمة ظهرت مع استبعاد اللاعب نواف العقيدي، وبروز ترشيحات إعلامية من أن المدرب سيكشف في المؤتمر الصحفي تفاصيل الاستبعاد، ولا يكون هناك تدخل على خط الأزمة، من خلال بيان توضيحي، وإن كان مقتضبًا، يقلل من أهمية ما سيتحدث به مدرب المنتخب، أو على الأقل يخلق توازنًا في ردة الفعل؛ التي تحولت فيما بعد إلى زلزال في الشارع الرياضي السعودي".