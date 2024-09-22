محليات

"حرس حدود جازان" يطيح بـ 6 مخالفين أثيوبيين لتهريبهم 120 كجم من "القات"

الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات
"حرس حدود جازان" يطيح بـ 6 مخالفين أثيوبيين لتهريبهم 120 كجم من "القات"
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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لتهريبهم (120) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حرس الحدود
قات

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