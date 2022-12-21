مستشفى سليمان الحبيب بالريان يستأصل ورمين بالنخاع الشوكي لعشريني

وأشار إلى أن العملية استغرقت 8 ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها إجراء فتح جراحي بالظهر لكل ورم، باستخدام أدوات طبية دقيقة وطاولة Jackson Table مصممة خصيصًا لمثل هذا النوع من العمليات، علاوة على استخدام منظار Pentero الخاص بمثل هذه الحالات، وبالاستعانة بتقنيات الأشعة التداخلية الإلكترونية وجهاز مراقبة الأعصاب، بالإضافة إلى آلات متخصصة Sonopet UltraSonic Aspirator والتي تُحدث اهتزازًا لخلايا الورم وخلخلته، تم سحبه من مكانه، دون تحريك كبير للأعصاب؛ الأمر الذي قد يؤدي -لا سمح الله- إلى حدوث شلل دائم.