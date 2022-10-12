"التخصصي" يوقّع مذكرة تفاهم مع "كايت- جلياد للعلوم" للتعاون في الأبحاث العلمية والتعليم الطبي

وتأتي مذكرة التفاهم في سياق الخطط الاستراتيجية لبناء الشراكات والتعاون مع المؤسسات الطبية العالمية؛ لتطوير البحوث والخدمات الطبية التخصصية وفق أعلى المعايير في إطار الريادة والخبرة التي يمثلها "التخصصي" كمؤسسة طبية متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتتشارك المؤسستان الهدف في العمل على تقديم رعاية صحية وتعليمية وبحوث ذات مستوى عالمي لتسريع الأثر الإيجابي على صحة ورفاه المرضى.