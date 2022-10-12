"التخصصي" يوقّع مذكرة تفاهم مع "كايت- جلياد للعلوم" للتعاون في الأبحاث العلمية والتعليم الطبي

وقّع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مذكرة تفاهم مع شركة كايت- جلياد للعلوم؛ للتعاون في الأبحاث والتجارب السريرية والتعليم الطبي والتبادل العلمي ووصول المريض إلى العلاجات المبتكرة، مع التركيز بشكل خاص على العلاج الخلوي وأمراض الدم والأورام لتعزيز رعاية المرضى في المملكة العربية السعودية.
وتأتي مذكرة التفاهم في سياق الخطط الاستراتيجية لبناء الشراكات والتعاون مع المؤسسات الطبية العالمية؛ لتطوير البحوث والخدمات الطبية التخصصية وفق أعلى المعايير في إطار الريادة والخبرة التي يمثلها "التخصصي" كمؤسسة طبية متقدمة على المستوى الإقليمي والعالمي، وتتشارك المؤسستان الهدف في العمل على تقديم رعاية صحية وتعليمية وبحوث ذات مستوى عالمي لتسريع الأثر الإيجابي على صحة ورفاه المرضى.
وستعزز مذكرة التفاهم العلاقة التعاونية بين المؤسستين في مجالات تبادل الخبرات السريرية والتعليمية والبحثية في مجال الأورام، وستضمن تزويد مجتمع الرعاية الصحية بأحدث المعلومات لتحسين فهم خيارات العلاج المتاحة ودعم رعاية المرضى بجودة عالية في بيئة ذات مستوى عالمي رفيع.
يُذكر أن مذكرة التفاهم مع جلياد للعلوم سوف تستمر لثلاثة أعوام، ويمكن تمديدها بعد تحقيق الرؤية المشتركة لإنتاج أبحاث رائدة على المستوى العالمي من خلال العمل معاً لبناء تحالفات بحثية استراتيجية.