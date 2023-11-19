"موهبة": 181 طالبًا وطالبةً يستعدون للالتحاق بأفضل الجامعات عالميًا

ويشترط للالتحاق في برنامج "التميز" أن يكون من طلاب الصف الثاني الثانوي، وأن يحصل الطالبـ/ـة على درجة لا تقل عن 1000 في اختبار SAT أو الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختبار TOEFL iBT أو 6.5 في اختبار IELTS - Academic، وأن يحصل الطالبـ/ـة على نسبة لا تقل عن 90% في الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي، وأن يحصل الطالبـ/ـة على درجة لا تقل عن 90 في المواد العلمية، الحاسب الآلي واللغة الانجليزية في الصف الثالث متوسط والصف الأول الثانوي، وأن يجتاز الطالبـ/ـة المقابلة الشخصية.