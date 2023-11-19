"موهبة": 181 طالبًا وطالبةً يستعدون للالتحاق بأفضل الجامعات عالميًا

تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" خلال هذا الأسبوع، ورشة عمل للطلبة المسجلين في برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة "التميز"؛ لتدريب 181 طالبًا وطالبةً لاجتياز اختبار SAT، والذي يعد أولى الخدمات التي يحصل عليها الطلبة الملتحقون في البرنامج، وذلك بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة.
وتهدف الورشة إلى تدريب الطلاب على مهارات متقدمة لاجتياز اختبار SAT من خلال تعريفهم باستراتيجيات مختلفة تمكنهم من أداء الاختبار بكفاءة عالية.
ويُعد برنامج موهبة للالتحاق بالجامعات المرموقة "التميز"، برنامجًا تدريبيًا متكاملًا لتأهيل وإعداد أفضل طلبة المرحلة الثانوية الراغبين بالابتعاث للجامعات الأمريكية المرموقة كجامعة هارفرد، برينستون، كورنيل، MIT، وغيرها من الجامعات المصنفة من ضمن أفضل 30 جامعة على مستوى العالم، وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركة استشارية أمريكية متخصصة.
ويستمر البرنامج على مدى عام كامل يبدأ من نهاية الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي، ويستمر حتى حصول الطالب على القبول في الجامعة العالمية، حيث ينفذ البرنامج بشكل مدمج بين الحضوري وعن بُعد.
ويشترط للالتحاق في برنامج "التميز" أن يكون من طلاب الصف الثاني الثانوي، وأن يحصل الطالبـ/ـة على درجة لا تقل عن 1000 في اختبار SAT أو الحصول على درجة لا تقل عن 80 في اختبار TOEFL iBT أو 6.5 في اختبار IELTS - Academic، وأن يحصل الطالبـ/ـة على نسبة لا تقل عن 90% في الصف الثالث المتوسط والصف الأول الثانوي، وأن يحصل الطالبـ/ـة على درجة لا تقل عن 90 في المواد العلمية، الحاسب الآلي واللغة الانجليزية في الصف الثالث متوسط والصف الأول الثانوي، وأن يجتاز الطالبـ/ـة المقابلة الشخصية.
كما يقدم البرنامج العديد من الخدمات الأخرى؛ منها ورشة تدريب حول إجراءات التقديم على الجامعات (كتابة المقال، والأنشطة اللامنهجية، وتعبئة نموذج الحصول على التوصيات)، وأربع جلسات استشارية لمتابعة أداء الطالب ودعمه وتوجيهه؛ للتأكد من تحقيقه لمتطلبات القبول في الجامعات المرموقة العالمية، ومساندة الطالب في تعبئة نماذج التقديم وتسليم المتطلبات كافة في مواعيدها.
يُذكر أن عدد الطلبة الذين شاركوا في البرنامج منذ إنشائه في عام 2016 قد بلغ 1108 طلاب؛ منهم 648 قدموا على أفضل الجامعات العالمية، ومن بينهم 550 طالبًا وطالبةً تم قبولهم.