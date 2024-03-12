هيئة العقار تتلقى 680 بلاغًا وتنفّذ 31 جولة رقابية لضمان الامتثال في السوق العقاري

ودعت الهيئة العامة للعقار، الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات؛ تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية؛ مؤكدةً أنه يمكن مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، كما دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري أو الاستفسارات الأخرى عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم (199011).