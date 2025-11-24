الخريف: المرأة تشكّل ثلث القوى العاملة الصناعية.. والشباب يقودون تحوّل المملكة نحو صناعة ذكية ومستدامة

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن القطاع الصناعي في المملكة يعيش مرحلة تحول كبير، تمثل فيها المرأة أكثر من ثلث القوى العاملة الوطنية، وتتولى إدارة مصانع ومناطق صناعية وتشارك في تشكيل مستقبل الصناعة والتقنية.
وأوضح الخريف في كلمته بالمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالرياض اليوم (الاثنين)، أن هذا التحول التاريخي يعكس التقدم الذي تحقق خلال السنوات الماضية، مؤكدًا التزام الوزارة بضمان استمرار هذا التطور عبر توفير التدريب والدعم لكل امرأة تسعى للإسهام في مستقبل الصناعة.
وأشار إلى أن تمكين جيل الشباب يمثل محورًا رئيسيًا في تطوير القطاع، لافتًا إلى أن الشباب السعودي يقود مبادرات وبرامج استراتيجية في مجالات المعادن والصناعة، تم تصميمها لتمكين المواهب الوطنية وبناء روابط عالمية تدعم الابتكار والريادة.
وذكر الوزير أن مستقبل الصناعة يعتمد على القدرة على التكيف والخيال والتعاون، ولذلك تستثمر المملكة في التعليم والبحث والتقنيات المتقدمة، بما يمنح المبتكرين الشباب الأدوات اللازمة للمنافسة عالميًا والثقة للقيادة.
وأضاف الخريف أن التكنولوجيا والاستدامة ليستا هدفين متعارضين، بل هما عنصران متكاملان لبناء صناعة حديثة، مبينًا أن المملكة تستثمر في الذكاء الاصطناعي والأتمتة والصناعة الذكية لرفع الإنتاجية، وتتبنى في الوقت نفسه الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز التحول في مجال الطاقة.
ولفت إلى أن الهدف هو بناء قاعدة صناعية كفؤة ومنخفضة الانبعاثات وقادرة على خلق وظائف وحماية البيئة للأجيال القادمة، داعيًا إلى أن تكون جلسات المؤتمر الثلاث فرصة للحوار والعمل وبناء شراكات تربط الاستثمار بالابتكار، والطموح بالأثر، وتعزز الشمول وتمكين المرأة، وإلهام الشباب، وتوسيع فرص التعاون الدولي.