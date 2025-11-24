الخريف: المرأة تشكّل ثلث القوى العاملة الصناعية.. والشباب يقودون تحوّل المملكة نحو صناعة ذكية ومستدامة

ولفت إلى أن الهدف هو بناء قاعدة صناعية كفؤة ومنخفضة الانبعاثات وقادرة على خلق وظائف وحماية البيئة للأجيال القادمة، داعيًا إلى أن تكون جلسات المؤتمر الثلاث فرصة للحوار والعمل وبناء شراكات تربط الاستثمار بالابتكار، والطموح بالأثر، وتعزز الشمول وتمكين المرأة، وإلهام الشباب، وتوسيع فرص التعاون الدولي.