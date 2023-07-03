8 شركات لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في العارضة.. و"سبق" تكشف التفاصيل

تواصل شركة الكهرباء جهودها في محافظة العارضة شرق منطقة جازان لتحويل تمديدات الضغط العالي إلى تمديدات أرضية على مستوى المحافظة والمراكز التابعة لها.
يأتي هذا التحرك بغرض إنهاء معاناة الأهالي بسبب الانقطاعات المتكررة بفعل الأمطار والصواعق والمشاكل المصاحبة للشبكة الهوائية.
وقد تم إسناد العمل لثماني شركات بمتابعة من محافظة العارضة عبدالله الريثي.
وكانت الشركة قد بدأت أعمالها قبل ستة أشهر بشركتين منفذتين، حيث كان المشروع ينحصر على المحافظة فقط إلا أن الانقطاعات المتكررة للخدمة خلال الشهر الماضي ألحقت ضرراً كبيراً المشتركين، ونشرت "سبق" تقارير يومية عنها فرضت على الشركة وجود الحلول لإنهاء هذه المعاناة.
وعقد الريثي عدة اجتماعات مع مدير كهرباء جازان المهندس حسن عتودي وعدد من مهندسي الشركة في 18 يونيو 2023 انتهت إلى اعتماد 6 شركات أخرى إضافة إلى الشركتين السابقتين لاستبدال شبكات الضغط العالي إلى تمديدات أرضية.
وسهلت المحافظة لعمال الشركات أداء مهامهم بكل يسر بالتنسيق مع البلدية والجهات الحكومية الأخرى، وتواصل الشركات أعمالها يومياً إلى الساعة السابعة مساءً.
وقال الريثي: وجدنا تجاوباً كبيراً من إدارة الشركة بجازان والمكاتب الفرعية وها نحن نتابع الأعمال الميدانية لنقل الشبكة إلى تمديدات أرضية في المحافظة وقراها ومراكز الحميراء والقصبة.
وأضاف: نحن في هذه الأيام نشهد أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية تصاحبه صواعق شديدة تتسبب في سقوط بعض أعمدة الضغط العالي أو خروج المحولات عن الخدمة، ومع ذلك فالخدمة مستمرة والانقطاعات التي تحصل محدودة، وستزول فور استكمال المشروع الكبير الذي تقوم عليه الشركة.