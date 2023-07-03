8 شركات لإنهاء الانقطاعات المتكررة للكهرباء في العارضة.. و"سبق" تكشف التفاصيل

وأضاف: نحن في هذه الأيام نشهد أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية تصاحبه صواعق شديدة تتسبب في سقوط بعض أعمدة الضغط العالي أو خروج المحولات عن الخدمة، ومع ذلك فالخدمة مستمرة والانقطاعات التي تحصل محدودة، وستزول فور استكمال المشروع الكبير الذي تقوم عليه الشركة.