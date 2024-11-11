"البيئة" تفتتح معرض "بيوفاخ السعودية 2024" لتعزيز مكانة المنتجات العضوية ودعم الاستدامة

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب زيادة في منافذ بيع المنتجات العضوية بنسبة (42.6%) في عام (2023)؛ مما يعكس تزايد الطلب على هذه المنتجات في السوق المحلي، لافتاً النظر إلى أن قطاع الزراعة العضوية احتل مكانة بارزة على المستوى العالمي، وخاصة في الدول الأكثر تبنياً للممارسات الزراعية المستدامة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن إجمالي المساحات الموثقة عضوياً حول العالم بلغت نحو (96) مليون هكتار، بإجمالي قيمة سوقية للمنتجات العضوية تقدر بـ(138.4) مليار يورو.