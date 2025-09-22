قنصلية المملكة في قوانجو تحذّر المواطنين من إعصار "خواجياشا" وتدعو لتوخي الحيطة

حذّرت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو المواطنين من اقتراب إعصار "خواجياشا" الذي أصدر بشأنه المرصد المركزي للأرصاد الجوية تحذيرًا باللون الأصفر صباح اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، متوقعةً أن يتجه نحو شمال غرب المحيط الهادي ويصل إلى اليابسة بتاريخ 24 سبتمبر في المناطق الساحلية.