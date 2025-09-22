قنصلية المملكة في قوانجو تحذّر المواطنين من إعصار "خواجياشا" وتدعو لتوخي الحيطة

حذّرت القنصلية العامة للمملكة في قوانجو المواطنين من اقتراب إعصار "خواجياشا" الذي أصدر بشأنه المرصد المركزي للأرصاد الجوية تحذيرًا باللون الأصفر صباح اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، متوقعةً أن يتجه نحو شمال غرب المحيط الهادي ويصل إلى اليابسة بتاريخ 24 سبتمبر في المناطق الساحلية.
وأوضحت القنصلية أن تأثيرات الإعصار ستستمر خلال الفترة من 23 – 25 سبتمبر، مع رياح شديدة تتراوح سرعتها بين 8 – 13 درجة، وأمطار غزيرة على المناطق الساحلية في مقاطعات قوانغ دونغ وقوانغ شي وفوجيان وهاينان .
وأكدت القنصلية على أهمية التزام المواطنين المتواجدين في تلك المناطق باتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية، وأخذ الحيطة والحذر ومتابعة ما يستجد من تنبيهات رسمية.
كما دعت القنصلية إلى التواصل معها عبر هاتف شؤون السعوديين في حال الحاجة إلى المساعدة على الرقم: 008618998378131.