آخر أيام الشتاء وغداً يحل الربيع.. "المسند": فصل جديد يختلف في وقت دخوله!

وأوضح "المسند"؛ أن في هذا اليوم "تشرق الشمس من جهة الشرق تماماً (90 درجة)، وتغرب من جهة الغرب تماماً (270 درجة)، وقال تعالى: {فلاَ أُقْسِمُ بِرَبّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنّا لَقَادِرُونَ}".