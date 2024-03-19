آخر أيام الشتاء وغداً يحل الربيع.. "المسند": فصل جديد يختلف في وقت دخوله!

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم الثلاثاء 9 رمضان يوافق 13 نوء سعد السعود، و39 من العقارب، و89 من فصل الشتاء.
وأوضح "المسند"؛ أن في هذا اليوم "تشرق الشمس من جهة الشرق تماماً (90 درجة)، وتغرب من جهة الغرب تماماً (270 درجة)، وقال تعالى: {فلاَ أُقْسِمُ بِرَبّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنّا لَقَادِرُونَ}".
وأضاف: "اليوم الأخير من فصل الشتاء (وفقاً للمعيار الفلكي)، وغداً بداية فصل الربيع، يبدأ النهار يأخذ من حصة الليل {يولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ}".
وعن لماذا يختلف وقت دخول فصل الربيع، أبان أنه "وفقاً لمعيار الدراسات الأرصادية العالمية يبدأ فصل الربيع 1 مارس، ووفقاً لحساب الأنواء والنجوم يبدأ في 8 مارس (مع دخول نوء سعد السعود)، ووفقاً للمعيار الفلكي (دوران الأرض حول الشمس وتعامدها على خط الاستواء) يبدأ في 20 - 21 مارس، هذا والله أعلم".