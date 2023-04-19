"عيال البسّة".. كتاب جديد للإعلامي المعروف داود الشريان يناقش ظواهر اجتماعية وإنسانية

صدر حديثًا كتاب للإعلامي والكاتب المعروف داود الشريان، بعنوان "عيال البسّه"، وهو عبارة عن مجموعة مقالات مختارة نشرت له بين عامَي 1987 و2015، تتناول بالنقد والتحليل عدة ظواهر اجتماعية وإنسانية متنوعة.