"عيال البسّة".. كتاب جديد للإعلامي المعروف داود الشريان يناقش ظواهر اجتماعية وإنسانية

صدر حديثًا كتاب للإعلامي والكاتب المعروف داود الشريان، بعنوان "عيال البسّه"، وهو عبارة عن مجموعة مقالات مختارة نشرت له بين عامَي 1987 و2015، تتناول بالنقد والتحليل عدة ظواهر اجتماعية وإنسانية متنوعة.
وكتاب "عيال البسّة" يلخّص إلى حدّ ما تجربة الشريان الحافلة في عالم الكتابة المقالية بـ"244 صفحة".
وجاءت مقالته الشهيرة "عيال البسّه"، التي استمدّ منها عنوان الكتاب؛ لتشرح من وجهة نظره الفروق وأساليب التعامل في المجتمعات المختلفة بطريقته الساخرة الجميلة.
كما أنه يتحدّث في مقالة أخرى عن "الصحفي ابن عم الكلب"، ويقول "صحفيو زماننا": يعيشون في أوضاع مهنية لا تضمن لهم كرامة العيش حين تنزل بهم عاديات الدهر والرقيب؛ ولذلك يموتون وهم ينتمون إلى عالم الفقراء".
وتتوالى المقالات في الكتاب لتوضح رأي الشريان في كثير من المواقف الإنسانية، والاجتماعية الهادفة، وهو كتاب يستحقّ القراءة والاطلاع.