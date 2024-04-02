النتيجة خسائر في الأرواح وآلام لعائلاتهم.. "متهورون" يتحدون مخاطر السيول الجارفة

"عجبًا لهذه العقول".. فهناك من ينتحر مُغامرًا بنفسه نحو تهلكته، حيث يعتقد أنه سيتغلغل داخل مغبات السيول الجارفة، والنتيجة أنه يلقى حتفه غرقًا، مُخلفًا حُزنًا وألمًا لوالديه وأُسرته وذويه ومُحبيه، وكُل ذلك عند البعض من أجل أن يلتقط "سنابة" أو صورة يتناقلها مع مُتابعيه كما يزعُم، حيثُ قد يكون مشهورًا ويجد في ذلك فخرًا وتعاليًا وإشادة لدى متابعيه، وربما قد تذهب تلك الالتقاطات وتجرفها السيول كما جرفت من قام بتصويرها، وبذلك لن يشهد المتابعون تلك المُغامرة، بل تبدأ قصة الحزن في داخل منزله.