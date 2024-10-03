"الصقور" تتصدر المشهد في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024

وتشارك ضمن المساحة المخصصة للصقور في المعرض, الذي يفتح أبوابه للزوار بشكل مجاني يومياً من الرابعة عصراً حتى 11 مساءً، شركات تخدم ملاّك الصقور بتوفير براقع الصقور والدس والسبوق وغيرها من المستلزمات، إلى جانب أجنحة المزارع التي تقدم أغذية الصقور والفيتامينات والمنتجات الخاصة بها، والتشخيص والأدوية والعلاجات التي تقدمها المراكز الصحية والدوائية المتخصصة في مجال الصقور، وكذلك أدوات تدريب الصقور.