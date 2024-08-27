طفل يتودد بقبلة ورجل مُعاق ونساء تنتشر.. مشاهد من "عودة ظاهرة التسول للرياض"

وينتشر ممارسو التسول في عدد من الأحياء حول المواقع التي يجتمع فيها أكبر عدد من الناس، ويتخذون صورًا وسبلًا مختلقة في التسول؛ أبشعها استغلال الأطفال حتى الرضع منهم، والادعاء بأنهم بحاجة لمستلزمات، أو إجبار صغار السن على طلب المال من المارة، أو جعلهم يبيعون أشياء زهيدة مع تدريبهم على التودد للشخص وتقبيله للشراء منهم، بالإضافة لمن يستغل إعاقته ويبرزها للتسول وهؤلاء من الرجال وأغلب تواجدهم في الجوامع وقت انصراف المصلين.