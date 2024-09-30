وزير الداخلية: سعدت بتدشين المقر الجديد للأمن العام في ظل دعم القيادة

قال وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف: في ظل ما تحظى به القطاعات الأمنية من دعم متواصل من القيادة، سعدت اليوم بتدشين المقر الجديد للأمن العام.
وأضاف في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس": اطلعت على الإمكانات المتطورة، والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة العمل الأمني، والارتقاء بمنظومة المهام التي يؤديها منسوبو هذا القطاع بما يحفظ أمن الوطن.
وأردف وزير الداخلية: لهم الشكر على جهودهم، وموفقون دائمًا.
وقد دشن وزير الداخلية مركز الابتكار، ومركز المؤشرات والذكاء الاصطناعي بالأمن العام، اللذين يهدفان إلى تعزيز التميز الإداري والفني الأمني بالاستفادة من التقنيات الحديثة لمواصلة الارتقاء بالعمليات الميدانية والإدارية وتعزيز التحول الرقمي للعمل الأمني.
واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يُسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية تتيح للمستفيدين إتمام إجراءاتهم بيسر وسهولة، دشن وزير الداخلية عددًا من الخدمات عبر منصة أبشر أفراد شملت (خدمة تسجيل حادث بسيط، وطباعة رخصة سير، والرخصة الرقمية للأسلحة الهوائية، وتقرير حادث، وتقرير بيانات المركبة، وتقرير رخصة القيادة)، إضافة إلى خدمتي رخصة فني القطع الصخري، ونقل مواد القطع الصخري عبر منصة أبشر أعمال.