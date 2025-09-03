السفارة السعودية في جورجيا تتابع نقل مواطن مصاب عبر طائرة إخلاء طبي

وأكدت السفارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرص حكومة المملكة على رعاية مواطنيها في الخارج، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم في مختلف الظروف، بما يضمن سلامتهم وعودتهم إلى أرض الوطن لاستكمال الرعاية الصحية وفق أعلى المستويات.