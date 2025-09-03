محليات
السفارة السعودية في جورجيا تتابع نقل مواطن مصاب عبر طائرة إخلاء طبي
وزارة الدفاع تؤمن رحلة علاجية للمصاب إلى المملكة في إطار رعاية المواطنين
تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جورجيا حالة أحد المواطنين بعد تعرضه لإصابة في مدينة باتومي، حيث جرى نقله عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع إلى المملكة لاستكمال علاجه.
وأكدت السفارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي ضمن حرص حكومة المملكة على رعاية مواطنيها في الخارج، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم في مختلف الظروف، بما يضمن سلامتهم وعودتهم إلى أرض الوطن لاستكمال الرعاية الصحية وفق أعلى المستويات.
ويعكس هذا التحرك التزام المملكة المستمر بخدمة مواطنيها أينما كانوا، وتجسيد نهجها في توفير الرعاية والاهتمام الدائم بأبنائها داخل البلاد وخارجها.