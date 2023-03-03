تقاطُع جنوب محايل عسير يحصد الأرواح.. والمواطنون يطالبون بوضع مطبَّات ولوحات إرشادية

شكا عدد من المواطنين بمحافظة محايل للجهات المختصة من خطورة تقاطع يقع على طريق محايل - رجال ألمع؛ ذهب ضحيته عدد من الأبرياء بسبب الحوادث التي تقع عليه بشكل مستمر.
وتفصيلاً، دعا الأهالي إلى سرعة التحرك لكبح جماح تقاطع خطير، يقع بامتداد طريق محايل - رجال ألمع (كوبري قضا)، الذي يوجد على جنباته حيان سكنيان مكتظان بالسكان، هما: حي مخطط السقافة غربًا، وحي الكسر شرقًا.
وقال الأهالي إن التقاطع شهد حوادث عدة في أوقات مختلفة، تسببت في وقوع وفيات وإصابات بليغة من جراء الدخول والخروج من الحيَّيْن اللذين يتفرع طريقاهما من الشارع الرئيسي.
وقال المواطن إبراهيم مصلعي، الذي نجا من الموت بأعجوبة مؤخرًا، لـ"سبق": تسبب التقاطع في العديد من الحوادث، التي نتج منها وفيات وإصابات مختلفة بسبب عدم وضع مطبات ولوحات تحذيرية للحد من خطره. مؤكدًا أنه تقدَّم بمطالبات عدة لوضع مطبات، رُفعت لإدارة الطرق بعسير؛ ووقفت إثرها لجنة دون اتخاذ أي إجراء من شأنه إزالة خطر التقاطع.
وأبان أن الحادث الذي تعرَّض له في المكان ذاته أدى لإصابته بإصابات متفرقة، وتلف مركبته.. مضيفًا: ننتظر أكثر من 10 دقائق أو أكثر إلى أن نقطع الطريق. واستنكر وضع مطبات في مواقع لا تبعد عن الموقع سوى كيلومتر واحد بالرغم من عدم خطورتها.