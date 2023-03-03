تقاطُع جنوب محايل عسير يحصد الأرواح.. والمواطنون يطالبون بوضع مطبَّات ولوحات إرشادية

وقال المواطن إبراهيم مصلعي، الذي نجا من الموت بأعجوبة مؤخرًا، لـ"سبق": تسبب التقاطع في العديد من الحوادث، التي نتج منها وفيات وإصابات مختلفة بسبب عدم وضع مطبات ولوحات تحذيرية للحد من خطره. مؤكدًا أنه تقدَّم بمطالبات عدة لوضع مطبات، رُفعت لإدارة الطرق بعسير؛ ووقفت إثرها لجنة دون اتخاذ أي إجراء من شأنه إزالة خطر التقاطع.