مشهد مَهيب.. ضيوف الرحمن يملؤون "صحن المطاف" لأداء طواف الإفاضة

وسط أجواء إيمانية وروحانية ومنظومة خدمات متكاملة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، امتلأت ساحات صحن المطاف اليوم بضيوف الرحمن من الحجاج لأداء طواف الإفاضة، الركن الثالث من الحج.
وشهد صحن المطاف انسيابية كبيرة لحركة الحجيج وسط خطة ميدانية وإرشادية ووقائية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.
وتوافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهلّلين مكبّرين، تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقد أدّوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة" تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، وهم يعيشون الأجواء الإيمانية، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيّأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بيسر وطمأنينة.
وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى، شرعوا في رمي جمرة العقبة؛ اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
ووصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة وسط تنظيم متكامل، وجهود جبّارة لتسيير حركة الحشود دون زحام أو تدافع.