"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا خفيفة على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرجة والربوعة وسراة عبيدة ظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والبرك والقحمة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات وأضم وبني يزيد وجذم وميسان ويلملم والشفا، وتشهد أمطارًا خفيفة على الطائف والليث والقنفذة، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الباحة أيضًا بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن. وتشهد أمطارًا خفيفة على العقيق، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.
وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الثلاثاء.