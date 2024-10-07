"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول ورياح شديدة السرعة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا خفيفة على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الثلاثاء.